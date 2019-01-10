سولاري يتجنب الحديث عن إيسكو

إيسكو

تجنب سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد الحديث عن لاعب الوسط إيسكو على مقاعد البدلاء، إلا أنه تطرق للغياب الملحوظ للجماهير في المواجهة أمام ليغانيس ضمن كأس ملك إسبانيا.

وسحق ريال أمس الأربعاء غريمه بثلاثية نظيفة، وبقى إيسكو حبيس مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 71، في لقاء شهد حضوراً جماهيرياً ضعيفاً.

وقال سولاري لوسائل الإعلام بعد المباراة: "إيسكو؟ أملك 24 لاعباً ومهمتي أن أختار فيما بينهم، وليست بأكثر المهمات التي تسعدني.

"لماذا لم يشارك إيسكو؟ قدمنا مباراة كبيرة، أما عن غياب الجماهير فهناك الملايين من مشجعينا حول العالم، وفي كل دولة".

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وواصل الأرجنتيني: "لكن الجماهير لا تستطيع الحضور دائماً في الملعب، ريال مدريد ماركة عالمية، وسيكون دائماً لدينا متفرجين".

وحول مشاركة كايلور نافاس أساسياً: "يتدرب جيداً وكان جيداً اليوم وقدم لقاءً كبيراً، وسيكون مهماً في المستقبل".

وأشاد سولاري بالشاب فينيسيوس جونيور: "ظهر بشكل جيد، أن تلعب في بيرنابيو في عمر الثامنة عشر ومحاط بهؤلاء النجوم أمر رائع، يتطور سريعاً ويملك ثقة كبيرة".

ويقام لقاء العودة نهاية الأسبوع المقبل، ولكن قبلها سيكون ريال مدريد على موعد بمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.