سيدورف ينصح مانشستر يونايتد بالصبر على مورينيو

جوزيه مورينيو

نصح كلارينس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، نادي مانشستر يونايتد بالصبر على مدربه جوزيه مورينيو.

ويعاني الشياطين الحمر هذا الموسم في إنجلترا، إذ يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقد أعرب سيدورف الذي تولى مؤخراً مهمة تدريب الكاميرون، عن تضامنه مع مورينيو مؤكداً أنه يستطيع تحقيق النجاحات مع يونايتد، حيث قال: "أصبحت الأمور صعبة بعد رحيل أليكس فيرغسون، والمرحلة الانتقالية ليست سهلة كما يظنها البعض.

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"سبق لمانشستر أن امتلك لاعبين عظماء مثل بول سكولز وواين روني وريان غيغز، لكنهم رحلوا ليجد النادي صعوبة في تعويضهم.

"تكرر الموقف نفسه مع ميلان، لذلك على يونايتد العمل حتى العودة لأعلى مستوى تنافسي ممكن.

"يمتلك مورينيو سجلاً مميزاً، ويجب على النادي تفهم قدرته على إعادة الأمور لنصابها والسير بالفريق نحو الطريق الصحيح".

وتأتي تصريحات المدير الفني الهولندي قبل مباراة الكاميرون الودية أمام نظيره البرازيلي اليوم الثلاثاء.