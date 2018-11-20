ملخص مباراة العراق وبوليفيا 0-0 الودية

منتخب العراق

تعادل المنتخبان العراقي والبوليفي من دون أهداف في اللقاء الدولي الودي الذي جمعهما استعداداً لمشاركة أسود الرافدين في بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل.

وكان المنتخب العراقي قريباً من حسم المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة، لولا راية التسلل التي ألغت هدفاً سجله مهند علي.

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ويشارك أسود الرافدين في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات تضم فيتنام واليمن وإيران.