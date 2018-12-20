المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

سيلفا: رونالدو أفضل لاعب في العالم

سيلفا: رونالدو أفضل لاعب في العالم
2.5 5

نشر 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 21:24 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أشاد البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم إشبيلية بمواطنه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، واصفاً إياه بالأفضل في العالم.

وقال سيلفا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أفضل لاعب في الدورى الإسباني هو (ليونيل) ميسي، لكن بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم هو كريستيانو رونالدو».

من ناحية أخرى، أكد المهاجم المُعار من ميلان سعادته بالتواجد في إشبيلية، مؤكداً رغبته في البقاء مع الفريق الأندلسي رغم رغبة الروسونيري في استعادته الموسم المقبل.

بيرغ: ريال مدريد ليس في أفضل حالاته والعين مستعد
كالديرون يتوقع عودة مورينيو لريال مدريد
زياش مطلوب من قبل ريال مدريد
برشلونة يقترب من ضم المدافع موريو
فيديو: راموس يتخفى بالزي الخليجي في مسجد الشيخ زايد

وانتقل سيلفا إلى ميلان قادماً من بورتو صيف عام 2017، ولكنه لم ينجح فى تقديم مستويات مميزة، لينتقل إلى إشبيلية الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وسجل المهاجم البرتغالي 9 أهداف وصنع هدفين آخرين خلال 22 مباراة، شارك فيها مع الفريق الأندلسي.

 
 
إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
© Copyright Al-Masry Al-Youm. All rights reserved.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

عناوين ذات صلة

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 