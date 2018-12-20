سيلفا: رونالدو أفضل لاعب في العالم
كريستيانو رونالدو
أشاد البرتغالي أندريه سيلفا، مهاجم إشبيلية بمواطنه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، واصفاً إياه بالأفضل في العالم.
وقال سيلفا في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أفضل لاعب في الدورى الإسباني هو (ليونيل) ميسي، لكن بالنسبة لي أفضل لاعب في العالم هو كريستيانو رونالدو».
من ناحية أخرى، أكد المهاجم المُعار من ميلان سعادته بالتواجد في إشبيلية، مؤكداً رغبته في البقاء مع الفريق الأندلسي رغم رغبة الروسونيري في استعادته الموسم المقبل.
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وانتقل سيلفا إلى ميلان قادماً من بورتو صيف عام 2017، ولكنه لم ينجح فى تقديم مستويات مميزة، لينتقل إلى إشبيلية الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.
وسجل المهاجم البرتغالي 9 أهداف وصنع هدفين آخرين خلال 22 مباراة، شارك فيها مع الفريق الأندلسي.
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