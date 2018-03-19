مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من 10 لاعبين

فريق مانشستر يونايتد

أشارت تقارير إعلامية بريطانية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يسعى لثورة كبرى في الفريق سيتخلى فيها عن عشرة لاعبين دفعة واحدة في الصيف.

وأكدت صحيفة "دايلي ميرور" أن المدير الفني البرتغالي سيستغني عن ماتيو دارميان ودالي بليند ومروان فيلايني ولوك شو إلى جانب مايكل كاريك الذي سيعتزل نهاية الموسم وزلاتان إبراهيموفيتش الذي أعلن مورينيو انتهاء مسيرته مع الشياطين الحمر مع اختتام الموسم.

وسيعقد "ذا سبيشل ون" جلسة مع إد وودوارد لحسم مستقبل الرباعي أنتوني مارسيال وآندير هيريرا وخوان ماتا وكريس سمولينغ لحسم مصيرهم مع مانشستر يونايتد.

ويعاني النادي الإنجليزي كثيراً بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد إشبيلية، علاوة على انتهاء أماله في المنافسة على لقب البريميير ليغ، وهو أمر دفع مورينيو لانتقاد لاعبيه علانيةً في أكثر من مناسبة.

ريال مدريد وليفربول يسعيان لضم أليسون

ماركا: ريال مدريد يتراجع عن ضم نيمار

رونالدو يتفوق على مانشستر يونايتد وآرسنال وميلان في 2018

مدرب واتفورد: محمد صلاح أصبح غير قابل للإيقاف مثل ميسي

ميسي: أحلم برفع كأس العالم وروسيا فرصتي الأخيرة

على الجانب الآخر، أشارت صحيفة "دايلي إكسبريس" إلى أن المدرب البرتغالي يعتزم التعاقد مع خمسة لاعبين وهم توبي آلديرفايرلد وداني روز من توتنهام، وغاريث بايل من ريال مدريد، وويليان من تشيلسي، وفريد من شاختار دونيتسك.

ويحتاج يونايتد للتعاقد مع مدافع وظهيرين أيمن وأيسر ولاعب وسط وجناح أيمن من أجل تدعيم الفريق للموسم القادم، لذلك سيتم إضافة بعض الأسماء إلى القائمة في ظل استحالة ضم ويليان وبايل معاً.

وسيواجه مانشستر يونايتد غريمه توتنهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي البطولة الوحيدة التي يمكن ليونايتد الفوز بلقبها هذا الموسم.