صحيفة: باريس سان جيرمان مجبر على بيع نيمار أو مبابي

مبابي ونيمار

كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الاثنين أن باريس سان جيرمان لا يزال يواجه مشكلة كبيرة مع قوانين “اللعب المالي النظيف”، وأنه يحتاج إلى 170 مليون يورو لإعادة هيكلة حساباته المالية بما يتفق مع ما تفرضه عليه القاعدة المذكورة.



وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أنه يتعين على النادي الفرنسي توفير 170 مليون يورو بأي طريقة إذا ما أراد الاستمرار في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث أن تقاعسه عن الالتزام سيكلفه الإقصاء من النسخة القادمة من البطولة الأوروبية.



وأوضحت الصحيفة أنه سيكون على بطل فرنسا أن يبيع أحد نجميه، كيليان مبابي أو نيمار من أجل توفير هذا المبلغ الكبير.

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وانضم نيمار إلى النادي الباريسي قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع النادي الكتالوني)، فيما التحق مبابي بصفوف الفريق قادماً من موناكو على سبيل الإعارة مع وجود شرط في العقد يتيح لباريس سان جيرمان حق شرائه مقابل 180 مليون يورو.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هو الجهة التي أقرت بتقاعس النادي الفرنسي عن الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف.



وذكرت آس أن هنالك عدة أندية مهتمة بضم النجمين البرازيلي والفرنسي، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، حيث يعدان الطرفين الوحيدين اللذين يمكنهما إبرام صفقتي شرائهما.