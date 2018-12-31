صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وريال مدريد

وأضافت الصحيفة أن إنتر يستهدف فتح المفاوضات مع ريال مدريد من أجل كروس، والاستفادة من معاناة الفريق الملكي من غياب مهاجم قناص، عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

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بدوره، يطمح الملكي للحصول على خدمات إيكاردي، لتنشيط هجومه إلى جانب كريم بنزيمة وغاريث بايل.

يذكر أن النيراتزوري ارتبط في الصيف الماضي بالتعاقد مع لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أيضاً.