المزيد من رياضة

1 - 5 من 15

صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وريال مدريد

صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وريال مدريد
2.5 5

نشر 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 19:18 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

2.5
 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
فيس بوك تويتر غوغل بلس لينكد إن بينترست ديليشوس ستامبل ابون ديغ ريديت
توني كروس
توني كروس

يعتزم إنتر ميلان إبرام صفقة تبادلية مؤثرة مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

فقد قالت الصحيفة أن النادي الإيطالي يخطط لإجراء عملية تبادلية، ينتقل بموجبها توني كروس، لاعب وسط ريال إلى صفوفه، مقابل التخلي عن المهاجم ماورو إيكاردي لصالح بطل أوروبا والعالم.

وأضافت الصحيفة أن إنتر يستهدف فتح المفاوضات مع ريال مدريد من أجل كروس، والاستفادة من معاناة الفريق الملكي من غياب مهاجم قناص، عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

توتوسبورت: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع رامزي
رسمياً: ويست هام يتعاقد مع سمير نصري
ليفاندوفسكي: أريد البقاء طويلاً في بايرن ميونيخ
تقرير: برشلونة يتفق مع رابيو
بوتشيتينو أمام معضلة الاختيار بين يونايتد وريال مدريد أو البقاء في توتنهام

بدوره، يطمح الملكي للحصول على خدمات إيكاردي، لتنشيط هجومه إلى جانب كريم بنزيمة وغاريث بايل.

يذكر أن النيراتزوري ارتبط في الصيف الماضي بالتعاقد مع لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد أيضاً.

إنضم الى البوابة الرياضية
تابع البوابة الرياضية
© 2018 Palestine News & Information Agency (WAFA). All rights reserved.

اختيار المحرر

1 - 4 من 12

أهم العناوين

أحدث المقالات

الأكثر مشاهدة

اضف تعليق جديد

Avatar
 