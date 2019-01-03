عملاق جديد يخطط للتعاقد مع زيدان

ومن بين الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات زيدان، هناك بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، غير أن تقارير حديثة، تشير إلى أنه قد يتولى تدريب فريق فرنسي عريق يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.

وذكر موقع “سبورت” أن زيدان قد يشرف على تدريب أولمبيك مرسيليا الفرنسي بداية من الموسم القادم.

وأضاف الموقع الفرنسي أن زيدان لن يستمر مدة طويلة بعيداً عن عالم التدريب، مشيراً إلى أنه قريب من تدريب مرسيليا خلفاً لرودي غارسيا.

ملخص مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد 0-2 الدوري الإنجليزي

ملخص مباراة تشيلسي وساوثهامبتون 0-0 الدوري الإنجليزي

إصابة دياز تشعل الجدل مجدداً في ريال مدريد

فيفا يبحث إمكانية مشاركة دول خليجية في استضافة مونديال 2022

رونالدو وميسي... عقد من التنافس على لقب الهداف

هذا ويرتبط زيدان بعلاقة خاصة مع مرسيليا، حيث رأى الأسطورة الفرنسية النور في هذه المدينة، كما تعلم فيها أبجديات كرة القدم، ليشد بعدها الرحال إلى وجهات أخرى داخل فرنسا وخارجها، ويصنع اسمه كواحد من أحسن اللاعبين في العالم.

في المقابل، يُعاني مرسيليا هذا الموسم من تذبذب واضح في المستوى، إذ يحتل المرتبة السادسة في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، ويبتعد عن المتصدر باريس سان جيرمان بفارق 20 نقطة، ويخطط للتعاقد مع زيدان للعودة إلى الواجهة الموسم القادم.

يذكر أن زيدان (46 عاماً)، يلتزم الصمت حيال وجهته التدريبية المقبلة، إذ يريد الابتعاد حالياً عن ضغوط عالم كرة القدم، وقضاء أكبر وقت ممكن مع عائلته.