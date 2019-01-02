ملخص مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد 0-2 الدوري الإنجليزي

لوكاكو يحتفل بهدفه

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً جديداً تحت إشرافه مدربه الجديد أولي غونار سولشاير وذلك على حساب مستضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب سانت جيمس بارك ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا المباراة عن طريق روميلو لوكاكو (64)، وماركوس راشفورد (80).

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بهذا الانتصار، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.