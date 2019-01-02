ملخص مباراة تشيلسي وساوثهامبتون 0-0 الدوري الإنجليزي

إيدين هازارد نجم وهداف تشيلسي يفشل في التسجيل

فرض ساوثهامبتون المتواضع التعادل السلبي على مستضيفه تشيلسي في المباراة التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، كما رفع ساوثهامبتون رصيده بدوره إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر.