جوسيب غوارديولا

في مثل هذه الأيام من العام الماضي كان مانشستر سيتي يستمتع بالتقدم بفارق 13 نقطة على أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بعد الخسارة مرتين في آخر ثلاث مباريات لم يعد المدرب جوسيب غوارديولا في أجواء احتفالية هذا العام.

وانخفض الحديث عن أن سيتي لا يقهر، إضافة للشعور السائد بأن فريق غوارديولا سيحقق بكل تأكيد اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وبدا أن ليفربول يملك فرصة اللحاق بسيتي عندما خسر حامل اللقب 0-2 أمام تشيلسي منذ أسبوعين.

وجاءت الهزيمة 3-2 على أرض سيتي أمام كريستال بالاس لتترك الفريق متأخراً بفارق أربع نقاط عن فريق المدرب يورغن كلوب.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول بداية العام الجديد في مانشستر في الثالث من يناير وسط ترقب كبير لنتائج العملاقين.

ويواجه سيتي جدولاً محفوفاً بالمخاطر، إذ يلعب في ضيافة ليستر الذي نجح السبت فيما فشل فيه فريق غوارديولا وهو الفوز على تشيلسي في ستامفورد بريدج.

كما سيحل مانشستر سيتي ضيفاً على ساوثهامبتون الذي انتفض وفاز في آخر مباراتين بعد التعاقد مع المدرب رالف هازنهوتل.

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وقال غوارديولا: "ما زلنا في ديسمبر وسنحاول التعافي والفوز بالمباريات، هناك الكثير من المباريات المتبقية، يجب أن نتعافى ذهنياً وبدنياً".

وتسببت الإصابات في تراجع سيتي في الفترة الأخيرة، حيث غاب الهداف سيرجيو أغويرو وكيفن دي بروينه.

وشارك اللاعبان كبديلين في الشوط الثاني وسط توقعات بالعودة إلى التشكيلة في الفترة المقبلة، لكن ربما يكون الغياب الأكثر تأثيرا من نصيب دافيد سيلفا.

وأصيب النجم الإسباني في عضلات الفخذ الخلفية خلال الخسارة أمام تشيلسي في الثامن من ديسمبر ورغم عودته للمران وتوقع تعافيه قبل مواجهة ليفربول فإن الفريق افتقده بشدة أمام كريستال بالاس.

ولم يجد الجناحان ليروا ساني ورحيم ستيرلينغ الدعم اللازم، كما حصل المهاجم غابرييل جيزوس على القليل من الفرص للتسجيل.

ومع التأخر في النتيجة أمام بالاس، لجأ سيتي إلى الكرات العالية بحثاً عن خطأ دفاعي لإدراك التعادل.

ورفض غوارديولا الحديث عن أخطاء لاعبيه لكنه اكتفى بقوله أن الظهير الأيمن كايل ووكر "سيتعلم" بعدما ارتكب خطأ ساذجاً أسفر عن ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث للفريق الزائر.

وبكل تأكيد فإنه إلى جانب الرغبة في الفوز على ليستر وساوثهامبتون فإن غوارديولا سينتظر تعافي سيلفا الذي يشكل قوة هائلة في وسط الملعب إلى جانب دي بروينه وفيرناندينيو.