فالفيردي: ليون خصم قوي وأتطلع لمواجهة زيدان

إيرنيستو فالفيردي

أكد إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام ليون في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث شدد فالفيردي على خطورة الفريق الضيف وامتلاكه لقدرات كبيرة سواء هجومياً أو دفاعياً، حيث قال: "ليون فريق قوي ولديه عناصر مميزة في جميع الخطوط مثل نبيل فقير وبيرتراند تراوري، من الممكن أن يتسببوا بخطورة على فريقنا.

"في الذهاب انتهت المباراة بالتعادل السلبي ولم يستفد أي فريق، وكل شيء من الممكن أن يحدث إياباً، لكننا جاهزون من أجل تقديم مباراة جيدة بمساعدة الجماهير".

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وعن وضع فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي، قال المدرب: "أحاول دائماً وضع الثقة في جميع اللاعبين، ولو احتجت للحديث مع كوتينيو سأفعل على الفور، أما ديمبيلي فلا نعرف ما إذا كان سيشارك أم لا، الأمر متوقف على الأطباء ورأيهم".

وتطرق فالفيردي بالحديث عن مدرب ريال مدريد الجديد زين الدين زيدان، فقال: "إنه مدرب رائع بكل تأكيد وأتطلع لمواجهته في وقت قريب".

يذكر أن برشلونة سيدخل مباراة الغد على ملعب كامب ناو بنتيجة تعادل سلبي من مواجهة الذهاب في فرنسا قبل عدة أسابيع، ولا يمكنه أن يتعادل إيجابياً أو أن يتعرض للخسارة إذا ما أراد الاستمرار في دوري أبطال أوروبا.