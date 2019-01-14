فالفيردي: ميسي من كوكب آخر

ليونيل ميسي

عاش ليونيل ميسي نجم برشلونة بالأمس ليلة تاريخية بعدما وصل لهدفه الـ 400 في الدوري الإسباني.



وسجل الهداف الأرجنتيني هدف البارسا الثاني في شباك آيبار، باللقاء الذي انتهى لصالح برشلونة بثلاثية نظيفة، حيث سجل لويس سواريز الهدفين الآخرين، على ملعب كامب نو ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

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وأشاد إيرنيستو فالفيردي؛ المدير الفني للبلاوغرانا، بنجمه الأرجنتيني، حيث قال عقب اللقاء: "أرقام ميسي لا يمكن أن يقال عنها شيء سوى أنها ستراتوسفية، هي أرقام لا تصدق، ليس فقط أرقام بل كل ما يبدعه، ميسي حقًا من كوكب آخر".



هدف ميسي في آيبار جعله ثاني لاعب في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يسجل 400 هدفاً بعد كريستيانو رونالدو، الذي سجل 409 هدفاً.