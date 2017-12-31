فينغر لا يخشى رحيل سانشيز عن آرسنال

أليكسيس سانشيز

أكد آرسين فينغر مدرب آرسنال أنه لا يخشى رحيل المهاجم أليكسيس سانشيز خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي يفتتح في الأول من يناير.

وقال المدير الفني الفرنسي بعد الفوز على كريستال بالاس 3-2: "لست خائفاً من حصول سانشيز على عرض للانتقال، لكن هذا الموضوع سيعود إلى التداول بسبب وضع عقده"، في إشارة إلى انتهاء عقد الدولي التشيلي في يونيو 2018.

وسجل سانشيز الذي أجهض الصيف الماضي انتقاله إلى مانشستر سيتي، ثنائية في مرمى كريستال بالاس، لكن زملاءه لم يحتفلوا معه عندما سجل الهدف الأول.

وعلق فينغر: "أعتقد بأنه كان جيداً، ومركزاً جداً. هذا هو سانشيز لاعب كرة القدم الكبير كما نعرفه. هذا النوع من الأداء الذي ننتظره منه".

كلوب يلمح لإراحة صلاح أمام بيرنلي

غوارديولا يكشف مدة غياب غابرييل جيزوس

ملخص مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي 0-0 الدوري الإنجليزي

رسمياً: أتلتيكو مدريد يقدم كوشتا وفيتولو

أهداف مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد 2-3 الودية

ورغم أن رحيل سانشيز ربما أصبح مسألة وقت، أضاف فينغر: "أولاً لا يعلم أي شخص ماذا سيحدث. من الصعب التكهن، في الوقت الحالي نحن نركز على المباراة المقبلة، واللاعبون ملتزمون ومستعدون للقتال. هذا ليس ضماناً لبقائك في مكان ما.

"طالما تلعب في فريق ما يجب أن تقدم أفضل ما لديك. لست متخصصاً في علم النفس، ولم أشكك يوماً بالتزام أليكسيس تجاه فريقه، لكن عندما تكون في وضع تعاقدي من هذا النوع، يطرح الناس عليك أسئلة حول مستقبلك".

وأعلن فينغر أيضاً عن مفاوضات متوقعة أيضاً من أجل التمديد لجاك ويلشير الذي استعاد مستواه، والذي ينتهي عقده آواخر يونيو المقبل.

وعلق ويلشير، الذي قدم أداءً رائعاً، وصنع الهدف الثالث لآرسنال الذي أحرزه سانشيز بتمريرة مذهلة، أنه يتوقع أن يوقع عقداً جديداً مع النادي.

وقال لاعب وسط إنجلترا: "قال المدرب أنه سيتحدث معي، أنا واثق من إنهاء الأمر".