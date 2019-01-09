أهداف مباراة اليابان وتركمنستان 3-2 كأس آسيا 2019

لاعبو اليابان يحتفلون بالهدف الثالث

حقق منتخب اليابان فوزاً صعباً على نظيره التركمنستاني بنتيجة 3-2، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من نهائيات كأس آسيا 2019، المقامة في الإمارات.

سجل للفائز يويا أوساكو في الدقيقتين 56 و59، وريتسو دوان (71)، بينما سجل للخاسر آرسلان مايرات آمانوف (26)، وأحمد اتاييف من ركلة جزاء (71).

ملخص مباراة توتنهام وتشيلسي 1-0 كأس الرابطة الإنجليزية

رسمياً: صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018

رسمياً: رونار يفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2018

بيبي يعود إلى بورتو

4 خيارات لتدعيم هجوم ريال مدريد خلال السوق الشتوي

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة، بانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين منتخبي أوزبكستان وسلطنة عُمان.