أهداف مباراة تشيلسي ومالمو 3-0 الدوري الأوروبي

هادسون أودوي يحتفل بهدفه

تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وكان البلوز قد حقق الفوز ذهاباً بنتيجة 2-1، ليتأهل إلى دور الـ 16 بمجموع المواجهتين 5-1.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حتى كسره أوليفييه جيرو في الدقيقة 55 بعد تمريرة من ويليان أهدته الطريق إلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 64، سجل روس باركلي هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل، قبل أن يتم طرد رامسوس بينجتسون لاعب مالمو بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 73.

أهداف مباراة إنتر ورابيد فيينا 4-0 الدوري الأوروبي

أهداف مباراة آرسنال وباتي بوريسوف 3-0 الدوري الأوروبي

ملخص مباراة نابولي وزيوريخ 2-0 الدوري الأوروبي

إنتر ميلان يختار بديلاً محتملاً لإيكاردي

ساري يفكر في العودة إلى إيطاليا عبر روما

وفي الدقيقة 74 عاد باركلي ليسجل الهدف الثاني من ركلة حرة رائعة.

وفي الدقيقة 76، حل جورجينيو على حساب باركلي، الأمر الذي قابلته جماهير تشيلسي بصافرات الاستهجان.

وأخيراً في الدقيقة 84، تلقى كالوم هادسون أودوي تمريرة من ويليان سجل منها ثالث الأهداف، ليفوز تشيلسي بمجموع المباراتين 5-1 ويتأهل إلى دور الـ 16.