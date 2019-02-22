تغريم كلوب بسبب تعليق استهدف حكم لقاء ليفربول وويست هام

يورغن كلوب

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 45 ألف جنيه استرليني (58774 ألف دولار) على يورغن كلوب مدرب ليفربول بسبب تعليقات أدلى بها عن الحكم عقب تعادل فريقه 1-1 مع ويست هام يونايتد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في الرابع من الشهر الجاري.

ووجه الاتحاد اتهاماً إلى المدرب الألماني هذا الشهر بعد أن اعتبر تعليقه: "يشكك في نزاهة الحكم و/أو وينطوي على اتهام بالتحيز". وقبل كلوب الاتهام.

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وقال كلوب حينها أن أداء الحكم كيفن فريند تأثر بقرار احتساب الهدف الأول الذي سجله ساديو ماني وكان من المفترض ألا يحتسب بداعي التسلل.

وأفاد بيان للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "تم تغريم كلوب مبلغ 45 ألف جنيه استرليني بعد أن قبل الاتهام الموجه له بسبب تعليقه بعد مباراة ليفربول وويست هام يونايتد في الدوري في الرابع من فبراير 2019.

"التعليق الذي أدلى به (كلوب) في المؤتمر الصحفي بعد المباراة يعتبر خرقاً للوائح الاتحاد لأنه يشكك في نزاهة حكم المباراة و/أو وينطوي على اتهام بالتحيز".