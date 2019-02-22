أول تعليق لرونالدو بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

كريستيانو رونالدو

حفز كريستيانو رونالدو زملاءه في يوفنتوس، بنشر تدوينة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وذلك في أول تعليق له على خسارة يوفي أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وكتب البرتغالي معلقاً على صورة تجمعه بزملائه الذين خاضوا مباراة الأربعاء: "كانت أمسية صعبة، دعونا نثق بحظوظنا".

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وتلقى يوفنتوس خسارة قاسية بهدفين دون رد، في مباراة لم يقدم فيها رونالدو ورفاقه ما كان منتظراً منهم، حيث اكتفى "صاروخ ماديرا" بمشاهدة فريقه وهو يتكبد الهزيمة.

وستكون مباراة العودة في تورينو بين الفريقين حاسمة، لتحديد المتأهل منهما إلى ربع نهائي دوري الأبطال.