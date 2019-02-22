مورينيو يعود إلى أجواء الكلاسيكو عبر بي إن سبورتس

جوزيه مورينيو

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مشاركة المدرب الشهير جوزيه مورينيو في تحليل مواجهة الكلاسيكو المثيرة، التي ستجمع الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسيعود "ذا سبيشل ون" مجدداً لأجواء الكلاسيكو، التي سبق أن عاشها حينما كان مدرباً لريال مدريد قبل أعوام.

وليست هذه المرة الأولى التي سيقوم فيها مورينيو بتحليل المباريات على الشبكة القطرية، إذ سبق أن شارك في تحليل مباراة القمة بين آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة منتخبي قطر والسعودية ضمن دور مجموعات كأس آسيا بالإمارات.

وقال الموقع الرسمي للشبكة أن مدرب مانشستر يونايتد السابق، سيكون ضمن نخبة من خبراء التحليل في ستوديوهات بي إن سبورتس من أجل تقديم تغطية مميزة للقاء الكلاسيكو.

وسينضم إلى مورينيو أبرز نجوم التحليل الكروي مثل اللاعب التونسي السابق طارق ذياب، واللاعب المغربي السابق يوسف شيبو.

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وسبق لمدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وبورتو السابق، أن أدى دوراً فعالاً خلال تدريبه ريال مدريد في كسر الهيمنة الكتالونية على الدوري الإسباني، وقد أثبت جدارته كبطل أمام الجميع في العاصمة الإسبانية.

وفي موسم 2011-2012، حطّم مورينيو الرقم القياسي في الليغا بإحراز أعلى عدد من النقاط خلال موسم واحد، وأنهى سلسلة الانتصارات المتواصلة البالغة 55 لبرشلونة على أرضه، وفاز ريال مدريد بلقب الليغا ذلك الموسم لأول مرة منذ أربع سنوات.



ويعتبر مورينيو واحداً من أنجح المدربين عبر التاريخ، وقد عمل سابقاً مدرباً مساعداً في برشلونة أثناء التسعينيات، ويعرف الناديين جيداً، لينضم لنخبة المحللين الذين سبق أن ظهروا عبر الشبكة القطرية على غرار آرسين فينغر وزلاتان إبراهيموفيتش، وبول سكولز ورود خوليت وبيتر شمايكل ومارسيل دوسايي ويايا توريه ونيمانيا فيديتش وويسلي شنايدر وغرايم سونيس.