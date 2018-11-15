ميلان يفضل بنزيمة على إبراهيموفيتش رغم صعوبة ضمه

كريم بنزيمة

كشفت تقارير إخبارية أمس أن ميلان يعتزم محاولة ضم كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، خلال موسم الانتقالات الشتوي.

وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، بأن الروسونيري يضع المهاجم الفرنسي كأولوية هذا الشتاء، قبل زلاتان إبراهيموفيتش.

وكانت الأنظار تتجه في البداية إلى "إبرا"، ومع مرور الأيام تزايدت الرغبة في الحصول على خدمات بنزيمة.

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وتعقد هذا الخيار مع وصول المدرب سانتياغو سولاري إلى قيادة الإدارة الفنية لريال مدريد، حيث عاد بنزيمة ليصبح أحد أبرز اللاعبين في صفوف الفريق.

ووفقاً للصحيفة، لا يبدو أن سولاري أو النادي الإسباني مستعدين لقبول رحيل بنزيمة.