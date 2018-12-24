كلوب يتحدث عن تطور صلاح

صلاح وكلوب

أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن الفريق مستعد للتحديات المقبلة، كما أشار إلى أسباب وتفاصيل حول مركز محمد صلاح الجديد.

وكان الدولي المصري قد تحول من جناح أيمن إلى مهاجم في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والتي أجاب عنها كلوب في مؤتمره.

وحول ذلك، قال المدير الفني الألماني: "يقدم محمد صلاح مستويات جيدة، انتقل مؤخراً من الجناح إلى العمق لأن الخطة الجديدة أصبحت تقتضي ذلك.

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"نستطيع الاستفادة من سرعة صلاح وشراسته أمام المرمى أكثر وهو في العمق، والدليل على ذلك هو أنه سجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات.

"صلاح سريع ومهاري ويتمتع بفاعلية كبيرة أمام المرمى، والانتقادات التي وجهت له في بداية الموسم ثبت أنها لم تكن على حق، نتوقع منه المزيد فيما هو قادم".

يذكر أن محمد صلاح يحتل المركز الثاني على سلم هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى هدفه الـ 11، متأخراً عن نجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ بفارق هدف وحيد.