يوفنتوس يقدم بيانيتش وخضيرة لضم إيسكو

إيسكو

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن يوفنتوس سيحاول ضم فرانشيسكو إيسكو من ريال مدريد بأي مقابل خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" التي أكدت أن إدارة البيانكونيري تصر على الحصول على خدمات الدولي الإسباني بأي شكل ممكن.

وذكرت الشبكة أن الإدارة قد تعرض الثنائي ميراليم بيانيتش لاعب وسط روما السابق ونظيره سامي خضيرة نجم وسط ريال مدريد السابق للبيع من أجل تأمين ثمن الصفقة.

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ويعاني إيسكو من حالة تهميش كبيرة في ريال مدريد حالياً منذ وصول المدير الفني الجديد سانتياغو سولاري الذي لم يدفع به في أي مباراة أساسياً في الدوري الإسباني.

وشهدت علاقة اللاعب بجماهير ريال مدريد توتراً كبيراً في الفترة الأخيرة بعد أن أطلقت عليه الجماهير الصافرات في مواجهة سيسكا موسكو التي خسرها الملكي بثلاثة أهداف نظيفة.

يذكر أن يوفنتوس ليس من يحاول ضم النجم الإسباني الذي انضم لريال مدريد قادماً من ملقة، حيث يسعى كل من نابولي وميلان وآرسنال ومانشستر سيتي للحصول على خدماته.