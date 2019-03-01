كلويفرت: برشلونة أفضل من ريال مدريد

باتريك كلايفرت

أكد باتريك كلايفرت، مهاجم برشلونة السابق، أن البلاوغرانا يمتلك ميزة كبيرة خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، غداً السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني في معقل الميرينغي سانتياغو بيرنابيو.

وقال كلايفرت، في تصريحات لـ ”رابطة الليغا”: “أعتقد أن هناك ميزة كبيرة لبرشلونة، ليس فقط في جدول الترتيب، ولكن البارسا أفضل هذا الموسم من ريال مدريد.

"لكن كما نقول دائماً الكلاسيكو مباراة منفصلة، وكل شيء يمكن أن يتحول، ففي مثل هذه المباريات إما أن تكون في يومك أو لا، وإذا كان لا، فتكون في مشكلة.

"لعبت في عدة دوريات في العالم، لكن مباراة الكلاسيكو تغير العالم، فقط خضت مواجهات إنتر ميلان ضد ميلان، وفاينورد ضد أياكس، يمكن تسميتها كما شئت، لكن الكلاسيكو الجميع يعرفه، ووسائل الإعلام تتابعه قبل المباراة بأسابيع.

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“إذا سألت المشجعين في إسبانيا، إذا كانوا يريدون حضور مواجهة الكلاسيكو، فإنهم سيموتون من أجل ذلك، للحصول على فرصة للذهاب ومشاهدة المباراة.

“الفوز والتسجيل في يبرنابيو أفضل شيء، أعتقد أني سجلت هدفين أو ثلاثة أهداف هناك، إنه أمر رائع حقاً”.

وواصل مهاجم البارسا المعتزل: “المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة قوية، لكن يوجد احترام، حيث يوجد في النهاية مُصافحة بين اللاعبين.

“الكثير من اللاعبين الدوليين يلعبون في ريال مدريد وبرشلونة، ويجتمعون معاً، لكن في مثل هذا اليوم يصبحون خصوماً”.

ويحل برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ضمن منافسات المرحلة الـ 26 من البطولة، في الصدام الرابع الذي يجمع الطرفين هذا الموسم.