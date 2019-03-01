تقرير: محرز أو صلاح إلى جانب رونالدو في يوفنتوس

رياض محرز

عاد الجدل ليُثار مجدداً بخصوص مستقبل النجم رياض محرز مع مانشستر سيتي بعد انتشار تقارير جديدة تتحدث عن إمكانية رحيله نهاية الموسم.

ويقضي الدولي الجزائري موسمه الأول مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو (60 مليون جنيه استرليني)، لتعتبر أغلى صفقة في تاريخ المحترفين العرب والأفارقة داخل أوروبا حتى الآن.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن هناك بوادر تحوم حول مغادرة محرز خلال الصيف، بعدما أبدت إدارة يوفنتوس اهتمامها بخدمات صاحب الـ 28 عاماً.

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وأردفت الصحيفة، أن إدارة السيدة العجوز لن تمانع في عقد صفقة مبادلة تقضي بالتخلي عن الجناح دوغلاس كوشتا خاصة أن مدرب سيتي بيب غوارديولا، معجب كثيراً بالبرازيلي وكان وراء ضمه إلى بايرن ميونيخ قادماً من شاختار دونيتسك، عندما كان الإسباني على رأس الجهاز الفني للنادي الألماني.

وتمكن محرز في أول موسم له مع سيتي، من تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلها في 36 مباراة بجميع المسابقات التي ظهر فيها الموسم الحالي، رغم حضوره المتذبذب في تشكيلة غوارديولا، الذي لم يعتمد عليه في التشكيلة الأساسية في البريميير ليغ، إلا مرة واحدة منذ بداية عام 2019، وكانت الأربعاء الماضي ضد ويست هام.

وكانت تقارير سابقة، كشفت أن يوفنتوس مهتم أيضاً بالنجم محمد صلاح، من أجل أن يكون عوناً للنجم كريستيانو رونالدو في هجوم الفريق، بضمه بصفقة قياسية من ليفربول، لتبقى الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن هوية اللاعب الذي سيختاره يوفي بين محرز أو صلاح، أو التوجه لاسم آخر.