أهداف مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بيلزن 2-1 دوري أبطال أوروبا

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف بنزيمة (يمين)

استعاد ريال مدريد الإسباني بعضاً من عافيته بفوزٍ مهمٍ على حساب ضيفه فيكتوريا بيلزن التشيكي وهزمه بهدفين لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الثالثة من منافسات مجموعة دوري أبطال أوروبا السابعة.

جاء هدفا الملكي عن طريق كريم بنزيمة (11)، ومارسيلو (56)، أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع باتريك هروسوفسكي في الدقيقة 79.

وغادر مارسيلو في الدقائق الأخيرة للقاء بداعي الإصابة وسط شكوك حول غيابه عن لقاء الكلاسيكو الأسبوع المقبل أمام برشلونة.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس 0-1 دوري أبطال أوروبا

ملخص مباراة آيك أثينا وبايرن ميونيخ 0-2 دوري أبطال أوروبا

أهداف مباراة الترجي وبريميرو دي أوغوستو 4-2 دوري أبطال إفريقيا

رسمياً: الفحوصات تؤكد إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

فالفيردي: لا يمكن تعويض غياب ميسي بلاعب واحد

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن روما الإيطالي المتصدر.

أما فيكتوريا بيلزن، فبقي رصيده ثابتاً عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.