أهداف مباراة روما وسيسكا موسكو 3-0 دوري أبطال أوروبا

روما يستعيد عافيته بعد سقوطه محلياً أمام سبال بنتيجة 0-2

سحق روما الإيطالي ضيفه سيسكا موسكو بثلاثيةٍ نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب أولمبيكو ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

تناوب على تسجيل الأهداف كلٌ من إيدين دجيكو (هدفان في الدقيقتين 30 و 43)، وجنكيز أوندير (50).

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بهذا الانتصار، رفع روما رصيده إلى 6 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الثاني.

أما سيسكا موسكو، فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.