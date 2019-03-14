ليفاندوفسكي ينتقد أسلوب بايرن أمام ليفربول

روبرت ليفاندوفسكي

أبدى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي استياءه من أسلوب بايرن ميونيخ أمام ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق البافاري المسابقة لأول مرة منذ 2011، بالخسارة بنتيجة 3-1 أمام جماهيره رغم التعادل السلبي ذهاباً.

وقال الهداف البولندي: "لم نلعب بأسلوب هجومي لذلك ليفربول لعب بشكل أسهل، لم نحاول التسجيل فعلياً والتقدم للامام، لم نبذل المجهود الكافي لتقديم كرة قدم هجومية ولم نخلق الكثير من الفرص وهذه مشكلتنا اليوم.

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"نعم عرفنا أننا سنواجه العديد من الصعوبات، لكن اليوم لم نكن بمستوانا الحقيقي".

"سنركز الآن على الدوري الألماني والبحث عن هدف جديد وسنواصل عملنا ونحاول الفوز بما هو متاح لنا".

وأتم: "ما حدث يحزننا لأنه كان بجعبتنا ما هو أفضل".

وتغيب الفرق الألمانية عن ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ 2005-2006.