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ليفربول ينافس ريال مدريد ومانشستر سيتي على شكرينيار

ليفربول ينافس ريال مدريد ومانشستر سيتي على شكرينيار
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نشر 27 اذار/مارس 2019 - 18:21 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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ميلان شكرينيار
ميلان شكرينيار

دخل ليفربول في سباق مع ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، من أجل خطف ميلان شكرينيار مدافع إنتر لتعويض الرحيل المتوقع لرافاييل فاران.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن ليفربول يسعى لضم الدولي السلوفاكي حتى يزامل المتألق فيرجيل فان دايك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة شكرينيار المراقب من قبل ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول قد تصل إلى 85 مليون جنيه استرليني.

ويضع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، شكرينيار مع ماتياس دي ليخت ندافع أياكس، ضمن الأهداف المحتملة خلال الصيف لتدعيم خط الملكي الخلفي.

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