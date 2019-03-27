مورينيو يعرض خدماته على ناديين في الدوري الفرنسي

جوزيه مورينيو

ذكرت تقارير أن جوزيه مورينيو يسعى إلى العودة لعالم التدريب من بوابة بطولة جديدة لم يسبق له العمل فيها.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مجلة "ليكيب" الفرنسية أن المدير الفني البرتغالي يخطط لتدريب موناكو أو ليون، وأنه أعلم إدارة الناديين برغبته في نقل خبرته إلى خامس الدوريات الأوروبية الكبرى.

وسبق لمورينيو الفوز بألقاب الدوري في البرتغال وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، وبالتالي بات يبحث عن ألقاب جديدة في بطولة جديدة، وفي حال صحة هذا الأخبار فإنه سيواجه مهمة صعبة للغاية في فرنسا في ظل وجود باريس سان جيرمان الذي سيطر على ألقاب الدوري المحلي في المواسم الماضية، ناهيك عن وجود فارق كبير من الناحية الفنية بينه وبين بقية الأندية المحلية.

ويوصف الدوري الفرنسي بأنه "الأضعف" بين الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ لم يتمكن أي فريق فيه من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، باستثناء مرسيليا الذي فعلها مرة واحدة فقط عام 1993.

بيكيه يرفض هتافات الكتالونيين المعادية لإسبانيا

برشلونة يدرس مبادلة محتملة بين راشفورد وكوتينيو

بواتينغ يفضل إبراهيموفيتش على ميسي

إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع مالكوم

برشلونة يتابع يوفيتش

وتوقف المدرب البالغ من العمر 56 عاماً عن التدريب بعد فقدان وظيفته في مانشستر يونايتد نهاية العام الماضي بسبب النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي في وقت سابق: "أود العودة في يونيو إلى نادٍ جديد وبدء موسم جديد، أعرف بالضبط ما لا أريده وأعرف أيضاً ما أريده".

وارتبط اسم مورينيو بالعودة إلى ريال مدريد قبل أن يتم تعيين زين الدين زيدان الذي سبق له قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي قبل استقالته الصيف الماضي.