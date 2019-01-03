مانشستر ضحى بمورينيو للحفاظ على بوغبا

صورة أرشيفية لمورينيو المقال وبوغبا

كشفت تقارير إسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد فضلت إقالة جوزيه مورينيو مقابل بيع بول بوغبا بعد الأزمة بين الثنائي.

وعاد بوغبا للتألق بعد رحيل مورينيو وتعيين أولي غونار سولشاير بعدما دخل في عدة خلافات واشتباكات مع المدرب البرتغالي.

وقالت صحيفة "موندو" أن مينو رايولا وكيل أعمال الدولي الفرنسي عرض موكله على برشلونة، مما دفع النادي الكتالوني للاتصال بمانشستر يونايتد من أجل المباشرة بالمفاوضات حينها.

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وأضافت الصحيفة أن إد وودوارد، نائب مدير النادي الإنجليزي، رفض العرض وأعلم البارسا بأن بوغبا ليس للبيع، بل وأنه يفضل إقالة مورينيو على بيع نجم الوسط الفرنسي.

وارتبط اسم بوغبا الصيف الماضي بالعودة من جديد ليوفنتوس أو الانضمام إلى برشلونة بسبب خلافاته مع مورينيو.

وخاض بوغبا في المجمل 24 لقاء هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل تسعة أهداف.