بوتشيتينو يلمح لإمكانية رحيل إيريكسن عن توتنهام

كريستيان إيريكسن

رد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، على الجدل المثار حول مستقبله صانع ألعاب سبيرز كريستيان إيريكسن.

وأثيرت العديد من الشائعات حول مستقبل الدولي الدنماركي، وسط أنباء حول اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

وعلى الجانب الآخر يطمح توتنهام لإقناع لاعبه بالبقاء، والتوقيع على عقد جديد يضمن استمراره.

وقال المدرب الأرجنتيني عن نجم الوسط: "لست الشخص الذي يعاني كثيراً في مثل هذه المواقف، كرة القدم أكثر مرونة من ذلك.

"إيريكسن لاعب مهم جداً لتوتنهام ومن النوعية التي تحب العمل معها كمدرب.

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"الآن هناك مفاوضات لتجديد عقده، سيكون من الرائع استمراره معنا، ولكن من حقه أن يفعل ما يريد أيضاً".

واستكمل عن صانع الألعاب الذي ينتهي عقده في 2020: "إنه يشعر بسعادة كبيرة هنا وملتزم مع توتنهام، لكن لا يمكنني التحكم فيما يجري بينه وبين إدارة النادي".

يذكر أن صاحب الـ 26 عاماً يعتبر من أبرز لاعبي توتنهام هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع 9 في 25 مباراة.