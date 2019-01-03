رئيس رابطة الدوري الإيطالي يدافع عن إقامة كأس السوبر في السعودية

مباراة مرتقبة بين العملاقين الإيطاليين في جدة

دافع غايتانو ميتشيتشي رئيس رابطة الدوري الإيطالي عن قرار إقامة كأس السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية، رغم المطالب بعدم إجرائه هناك عقب حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال رئيس الرابطة في بيان رسمي: "كأس السوبر منذ أول نسخة عابرة عام 1993، تم استغلاله من أجل الدعاية والترويج للكرة الإيطالية حول العالم.

"أقمنا اللقاء مرتين في الولايات المتحدة، و4 مرات في الصين، وأيضاً في قطر وليبيا.

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"قضية خاشقجي التي وقعت في أكتوبر أتت بعد أشهر من إتمام الاتفاق، وهو ما وضع اختيار السعودية تحت الضوء، لذلك كان السؤال حول مدى صحة الاختيار.

"كرة القدم جزء من النظام الاقتصادي والثقافي لإيطاليا، لكن العلاقات الدولية أمر مختلف، المملكة العربية السعودية هي شريكنا الأكبر في الشرق الأوسط، والعلاقات لم تهتز إطلاقاً.

"كرة القدم لا يمكنها وضع نفسها في موقع السلطات والسياسات الدولية".

وتقام المباراة في السادس عشر من الشهر الجاري في جدة بين يوفنتوس وميلان.