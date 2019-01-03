هل فقد غوارديولا هيبته أمام كبار إنجلترا؟

يسعى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لتصحيح أوضاعه وأوضاع فريقه، بعد تجرع مرارة الهزيمة 3 مرات في آخر 4 أسابيع على مستوى الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف منافسه المباشر على اللقب المحلي ليفربول، مساء اليوم الخميس، في مباراة أقل ما يُقال عنها مصيرية بالنسبة لحامل اللقب.

ناقوس خطر

بالرغم من البداية المقنعة لسيتي، إلا أن الأسابيع القليلة الماضية، شهدت هبوطاً حاداً على مستوى الأداء قبل النتائج، والصادم بالنسبة لمشجعي النادي، أن مسلسل نزيف النقاط جاء في مباريات غير متوقعة، باستثناء السقوط أمام البلوز، باعتبارها مواجهة غير مضمونة، وعلى ملعب ستامفورد بريدج، الذي لم يفز عليه أي حامل لقب من قبل، والإشارة إلى كريستال بالاس وليستر سيتي، مما فتح الطريق أمام محمد صلاح ورفاقه، ليُحلقون في الصدارة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيهم.

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ضغوط على جوارديولا

من المرات النادرة جداً، التي يخوض فيها غوارديولا مباراة تحت ضغوط لا تُصدق، كيف لا وهو مُطالب أولاً بحفظ ماء وجهه أمام عقدته يورغن كلوب، بعد الهزيمة أمام فريقه 3 مرات في آخر 4 مواجهات مباشرة، ومرة واحدة من أصل 7 مواجهات، منذ قدوم الاثنين إلى بلاد الضباب.