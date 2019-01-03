توقعات بمشاهدة ضخمة لحفل افتتاح كأس آسيا 2019

شعار كأس آسيا 2019

تنطلق النسخة السابعة عشر من نهائيات كأس أمم آسيا، باحتفالية كبيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي على ملعب مدينة زايد الرياضية السبت المقبل، على هامش مراسم حفل افتتاح البطولة.

وتعهد منظمو البطولة، بأن يكون حفل الافتتاح، مميزاً بكل المقاييس لجماهير كرة القدم الآسيوية.



ويتضمن حفل الافتتاح مشاركة ثلاثة من أكبر الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تقديم وصلة غنائية تعبر عن شعار البطولة (جمع قارة آسيا).

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ويتوقع أن يتابع حفل الافتتاح ما يقارب 300 مليون مشاهد عبر شاشات التلفزيون العالمية.

وتم تصميم حفل الافتتاح ليكون المحطة الأولى للإثارة والمتعة، في أكبر وأعظم وأهم البطولات القارية، حيث سيشهد الملعب سلسلة من العروض الفنية التي تعبر عن روح كأس آسيا وتنوعها، وفقاً للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

وتشهد كأس آسيا إقامة 51 مباراة، حيث ستقام البطولة للمرة الثانية في الإمارات، وستكون المباراة الافتتاحية السبت بين الإمارات والبحرين.