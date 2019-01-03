نافاس يجدد عقده مع ريال مدريد

كايلور نافاس

جدد ريال مدريد عقد حارسه كايلور نافاس لمدة موسم واحد.

وارتبط اسم الدولي الكوستاريكي في الفترة الأخيرة بالرحيل عن ريال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لرفضه الجلوس على دكة البدلاء بديلاً لتيبو كورتوا.

وبرز آرسنال كأحد أهم الأندية الراغبة في التعاقد مع صاحب الـ 32 عاماً، وسط أنباء تشير لتقدم الغانرز بعرض قيمته 14 مليون جنيه لضمه.

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لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن نافاس لن يرحل، وسيبقى مع ريال مدريد من أجل القتال على مركزه.

ومن أهم العوامل التي دفعت الحارس المخضرم للتجديد شعور عائلته بالراحة في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويصل راتب نافاس بعقده الجديد مع بطل أوروبا والعالم إلى 5 ملايين يورو سنوياً.

وسيستمر الحارس الكوستاريكي بالتالي مع ريال مدريد حتى يونيو 2021، مكتفياً بدور الحارس الإحتياطي لحين إشعار آخر تحت قيادة المدرب سانتياغو سولاري.