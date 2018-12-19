مانشستر يونايتد يعين سولسكيار مؤقتاً لخلافة مورينيو

أولي غونار سولسكيار

أعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع اللاعب السابق والمدرب الحالي أولي غونار سولسكيار لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2018-2019 خلفاً لجوزيه مورينيو الذي أقيل أمس من منصبه.

ولعب سولسكيار في يونايتد سابقاً خلال الفترة ما بين 1996 وحتى 2007 واستطاع خلالها مساعدة الفريق على تحقيق عدة ألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا 98-1999 حينما شارك كبديل وسجل أحد هدفي الفوز، علماً بأنه سجل 126 هدفاً في 366 مباراة خاضها مع الشياطين الحمر في مختلف البطولات.

ولا يعد سولسكيار ذا باع طويل في عالم التدريب، إذ أنه خاض بعض التجارب الخجولة أهمها مع كارديف سيتي عام 2014، حيث تولى تدريب الفريق الويلزي مطلع العام قبيل أن يقال من منصبه في سبتمبر بسبب تردي النتائج.

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كما تولى تدريب مولدي النرويجي منذ عام 2015 وحتى يومنا الحالي.

ويأتي قرار تعيين النرويجي مدرباً للفريق الأولى في مانشستر يونايتد بعد تردي النتائج في عهد مورينيو والتي كان آخرها الهزيمة امام الغريم التقليدي ليفربول بنتيجة 1-3 والتي جعلت الشياطين الحمر على بعد 19 نقطة من متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي.

وأكد يونايتد في بيانه الرسمي بأن التعاقد مع سولسكاير سيكون بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي فقط، وهو ما يعني بأن استمرار المدرب في منصبه خلال المواسم المقبلة سيعتمد على النتائج التي سيحققها في الأشهر الست المقبلة.

وسيعمل سولسكاير جنباً إلى جنب مع كادره الفني المساعد مايكل كاريك وكايرين ماكينا.