إيسكو يبتعد عن مانشستر سيتي

إيسكو

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من ضم نجم ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" أن مانشستر سيتي لم يعد مهتماً بالدولي الإسباني، ولا يفكر في التعاقد معه، على الرغم من الشائعات التي تتحدث عن رحيله عن ريال.

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وارتبط نجم الوسط كثيراً بحامل لقب الدوري الإنجليزي، حيث يعد مدربه بيب غوارديولا من أبرز المعجبين بأداء اللاعب.

وأفادت الشبكة أن غوارديولا استبعد إمكانية التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وليست لديه أي نية في ضم إيسكو.