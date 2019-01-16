فيلايني يقترب من ترك مانشستر يونايتد

مروان فيلايني

اقترب مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب خروجه من حسابات المدير الفني المؤقت أولي غونار سولشاير، خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" أن فيلايني، أصبح قريباً من الرحيل هذا الشهر، حيث تحدث الدولي البلجيكي مع مدربه، لكنه غير راضٍ عن موقف المدير الفني النرويجي منه، مما سيعجل من رحيله.

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ويعتمد سولشاير في وسط الملعب على نيمانيا ماتيتش إلى جانب بول بوغبا، ويدخل كبديل في بعض الأوقات آندير هيريرا، لذلك لم يشارك لاعب الوسط البلجيكي في آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي تحت إشراف سولشاير.