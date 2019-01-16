ملخص مباراة يوفنتوس وميلان 1-0 كأس السوبر الإيطالي

رونالدو والبديل فيديريكو بيرنارديسكي يرفعان كأس السوبر الإيطالي

نجح يوفنتوس في انتزاع لقب كأس السوبر الإيطالي، بعد الفوز على نظيره ميلان بهدف دون رد على ملعب الملك عبد الله في السعودية، وسط حشد جماهيري كبير.

أول فرصة خطيرة كانت لميلان بعد خروج خاطىء من فويتشيك تشيزني في الدقيقة 24، لكن تيموي باكايوكو فشل في استغلالها.

ونجح يوفنتوس في هز الشباك في الدقيقة 35 عن طريق بليز ماتويدي، لكنه تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وكاد يوفي أن ينهي الشوط الأول متقدماً، بتسديدة قوية من نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44 لتمر الكرة بجوار القائم.

وجاء الرد سريعاً من هاكان تشالهانوغلو بقذيفة قوية تصدى لها تشيزني في الدقيقة 45+1.

وكانت بداية ميلان خطيرة في الشوط الثاني، حيث اخترق باتريك كوتروني وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة.

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بعدها تسديدة أخرى من رونالدو في الدقيقة 59 صدها جيانلويجي دوناروما ببراعة، تبعتها كرة أخرى ضاعت على الروسونيري.

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 61 من كرة رأسية لرونالدو سجل منها الهدف الأول، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميراليم بيانيتش.

وحاول المدرب جينارو غاتوزو إنقاذ الموقف بإجراء بعض التغييرات وإدخال غونزالو هيغواين، لكن دون جدوى وسط تماسك كبير لدفاع يوفنتوس.

وساهم فرانك كيسي في إنهاء حظوظ ميلان تماماً، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 74.

وحصل يوفنتوس بالتالي على لقب السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، بينما توقف رصيد ميلان عند 7 ألقاب.