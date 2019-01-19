أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس 4-3 الدوري الإنجليزي

صلاح ينفرد في صدارة الهدافين برصيد 16 هدفاً

حقق ليفربول فوزاً مثيراً على ضيفه كريستال بالاس في مباراة غزيرة بالأهداف بنتيجة 4-3، وذلك على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل تحليقه في صدارة الترتيب.

تناوب على تسجيل أهداف الريدز كلٌ من محمد صلاح (هدفان في الدقيقتين 46 و 73)، وروبرتو فيرمينو (53)، وساديو ماني (90+3)، أما أهداف الضيوف فجاءت عن طريق أندروس تاونزيند (39)، وجيمس تومكينز (65)، وماكس ماير (90+5).

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وأكمل صاحب الضيافة الدقائق الأخيرة من اللقاء دون نجمه جيمس ميلنر الذي تعرض للطرد في الدقيقة 89.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة وبفارق 7 نقاط مؤقتاً عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أما كريستال بالاس فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.