أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون 2-1 الدوري الإنجليزي
من مباراة الفريقين
استمرت صحوة مانشستر يونايتد تحت إشراف مدربه الجديد أولي غونار سولشاير وحقق فوزاً جديداً على ضيفه برايتون بهدفين لهدف على ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدفان عن طريق بول بوغبا (27)، وماركوس راشفورد (42)، أما هدف الضيوف الوحيد فحمل توقيع باسكال غروس في الدقيقة 72.
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ورفع مانشستر يونايتد رصيده بالتالي إلى 44 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي رصيد برايتون ثابتاً عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.
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