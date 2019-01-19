أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون 2-1 الدوري الإنجليزي

من مباراة الفريقين

استمرت صحوة مانشستر يونايتد تحت إشراف مدربه الجديد أولي غونار سولشاير وحقق فوزاً جديداً على ضيفه برايتون بهدفين لهدف على ملعب أولد ترافورد لحساب المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدفان عن طريق بول بوغبا (27)، وماركوس راشفورد (42)، أما هدف الضيوف الوحيد فحمل توقيع باسكال غروس في الدقيقة 72.

ملخص مباراة ريال مدريد وإشبيلية 2-0 الدوري الإسباني

650 مليون متفرج يتابعون كأس آسيا

زاكيروني يحذر الإماراتيين

بيانيتش يسخر من ميلان بعد فوز يوفنتوس بالسوبر الإيطالي

فرانس فوتبول تكشف هوية أفضل لاعب مغاربي لعام 2018

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بالتالي إلى 44 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي رصيد برايتون ثابتاً عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.