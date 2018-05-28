مباراة إيطاليا الأولى تحت إشراف مانشيني أمام السعودية تستحوذ على اهتمام الصحف

روبرتو مانشيني

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الاثنين بمباراة منتخبي السعودية وإيطاليا الودية التي ستقام الليلة في مدينة سانت غالين السويسرية.

وسلطت صحيفة "توتوسبورت" الضوء على لقاء روبرتو مانشيني الأول كمدير فني لمنتخب إيطاليا، والحارس جيانلويجي دوناروما، الذي تأكدت مشاركته أساسياً أمام السعودية.

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وأبرزت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، مواجهة إيطاليا والسعودية، والمباراة الأولى لمانشيني كمدير فني للآتزوري، وماريو بالوتيلي العائد لهجوم المنتخب.

أما صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فتساءلت عمن سيبدأ مباراة إيطاليا والسعودية تحت عنوان: "جيجي، بالو و(ليوناردو) بونوتشي، المباراة الأولى لروبرتو مانشيني".

يذكر أن منتخب إيطاليا فشل في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.