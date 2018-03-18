أهداف مباراة ليستر وتشيلسي 1-2 كأس الاتحاد الإنجليزي

بيدرو يحتفل بهدفه الحاسم

تأهل تشيلسي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه الصعب على مستضيفه ليستر سيتي بهدفين لهدف بعد التمديد في المباراة التي جرت على ملعب كينغ باور ضمن ربع النهائي.

تقدم البلوز عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 42، لكن جايمي فاردي أدرك التعادل للثعالب قبل نهاية الزمن الأصلي بـ 14 دقيقة (76).

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وفي الشوط الإضافي الأول، أحرز البديل بيدرو رودريغيز هدف فوز تشيلسي برأسية مستغلاً تقدم كاسبر شمايكل الخاطىء (105).

وانضم تشيلسي بالتالي إلى الثلاثي الآخر المتأهل مسبقاً لنصف النهائي وهم ساوثهامبتون وتوتنهام ومانشستر سيتي بانتظار القرعة هذا الدور.