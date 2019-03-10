ملخص مباراة إنتر وسبال 2-0 الدوري الإيطالي

ماتيو بوليتانو

تغلب إنتر ميلان على ضيفه سبال بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدفان عن طريق ماتيو بوليتانو (67)، وروبرتو غاليارديني (77).

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ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سبال عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.