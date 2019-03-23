ملخص مباراة إيطاليا وفنلندا 2-0 تصفيات يورو 2020

إيطاليا تتغلب على فنلندا

نجح منتخب إيطاليا في تحقيق انتصار صعب في مواجهته الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، حين تغلب على فنلندا بهدفين نظيفين.



وأقيمت المباراة على ملعب داسيا آرينا ــ فريولي ستاديوم ــ الخاص بنادي أودينيزي، حيث افتتحت إيطاليا موجهاتها في التصفيات على أرضها.



وعلى الرغم من تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاثة في افتتاح مشوارها في تصفيات يورو 2020، لم تكن إيطاليا على قدر التوقعات من حيث الأداء.



وسريعًا سجل نيكولو باريلا نجم كالياري هدف إيطاليا الأول، ليفتتح التسجيل للأتزوري وينبئ بحصة كبيرة من الأهداف والأداء المنظم والممتع.



وبهذا الهدف أصبح باريلا أول لاعب من كالياري يسجل هدفًا بقميص المنتخب الإيطالي منذ الراحل دافيد أستوري الذي فعلها أمام أوروجواي في كأس القارات 2013.



وشهد الشوط الأول عدة محاولات هزيلة من منتخب إيطاليا، في مقابل غياب هجومي تام بالنسبة للاعبي منتخب فنلندا الذين اكتفوا بالدفاع.

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وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول دون جديد سوى هدف باريلا، لينتهي على وقع تقدم إيطاليا بهدف مقابل لا شيء في انتظار الشوط الثاني.



وفي النصف الثاني من المباراة لم تتغير الأمور كثيرًا، وظل الأداء الإيطالي متوسطًا أو أقل من المتوسط بقليل، دون ردة فعل من قبل لاعبي فنلندا.



وفي الدقيقة الرابعة والسبعين، سجل نجم يوفنتوس الصاعد مويس كين هدف إيطاليا الثاني لينقتل المباراة تمامًا ويغلق الباب أمام أية محاولات من فنلندا.



ولم تشهد الدقائق الخمسة عشر المتبقية من المباراة أي جديد يذكر، لتنتهي على وقع تقدم إيطاليا بهدفين مقابل لا شيء وتحقيقها لانتصارها الأول في مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة.