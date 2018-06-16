ملخص مباراة الأرجنتين وآيسلندا 1-1 كأس العالم 2018

حسرة ميسي وفرحة آيسلندية بعد خطف تعادل مستحق

سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع نظيره الآيسلندي الذي يظهر في كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وثاني ظهور له في بطولة كبرى بعد يورو 2016.

افتتح منتخب الأرجنتين التسجيل عبر سيرجيو أغويرو (19)، بينما جاء هدف آيسلندا بعد ذلك بـ 4 دقائق عن طريق ألفريد فينبوغاسون، خلال المباراة التي استضافها ملعب أوتكريتي آرينا في العاصمة الروسية موسكو، في أولى مباريات المجموعة الرابعة من المونديال.

بدأت المباراة بضغط قوي من راقصي التانغو يقابله التزام دفاعي صارم من قبل المنتخب الاسكندنافي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة من أجل تشكيل الخطورة على مرمى الحارس ويلي كاباييرو طوال ربع الساعة الأولى على الأقل.

لكن صمود آيسلندا لم يستمر طويلاً، حيث افتتح أغويرو التسجيل بعد 19 دقيقا حينما حاول زميله ماركوس روخو التسجيل من خارج المنطقة، لكن تسديدته وصلت إلى مهاجم مانشستر سيتي في العمق ليودعها داخل الشباك بتسديدة قوية بيسراه في الزاوية الضيقة على يمين الحارس هانز هالدرسون.

إلا أن الرد الآيسلندي لم يتأخر سوى أربع دقائق بالضبط، حين شن الفريق الأوروبي هجمة منظمة وصلت لسيغوردسون داخل منطقة الجزاء الأرجنتينية من الناحية اليمنى الذي وجه تسديدة أرضية زاحفة كان الحارس كاباييرو لها بالمرصاد، لكن الكرة ارتدت منه لتجد فينبوغاسون الذي قبل الهدية وأودع الكرة من لمسة واحدة داخل المرمى الخاوي (23).

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بعد هدف التعادل، شكل الآلبيسيليستي حصاراً على الآيسلنديين في منطقة جزائهم، بغية تعديل النتيجة قبل انتهاء الشوط، إلا أن جميع محاولات النجم ليونيل ميسي وزملائه باءت بالفشل في ظل دفاع حديدي وهجمات مرتدة تسببت في قدر كبير من الإزعاج والخطورة على مرمى الأرجنتين.

وضغط راقصو التانغو منذ بداية الشوط الثاني بكامل خطوطهم من أجل تسجيل هدف الفوز، لتسنح الفرصة بعد تعرض أغويرو للعرقلة داخل المنطقة المحرمة ليحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها ميسي، لكن الحارس تألق في التصدي لها قبل أن يبعدها الدفاع عن مناطق الخطر (64).

وأتيحت لميسي فرصة أخرى لهز الشباك في الأمتار الأخيرة من اللقاء (82) بعد هجمة مرتدة انكشف فيها دفاع آيسلندا فتهيأت الكرة لمهاجم برشلونة وهو في وضعية مثالية للتسجيل من خارج المنطقة، لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم.

ودفع خورخي سامباولي مدرب الأرجنتين بغونزالو هيغواين بدلاً من لاعب الوسط ماكسميليانو ميزا في محاولة لتنشيط الهجوم وخطف هدف متأخر من أجل حصد النقاط الثلاث، لكن جميع الفرص تحطمت أمام دفاع وحارس آيسلندا الذين تألقوا في الذود عن مرماهم ببسالة ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وحصل كل منتخب بالتالي على نقطة، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة منتخبي نيجيريا وكرواتيا في وقت لاحقٍ اليوم.