أهداف مباراة فرنسا وأستراليا 2-1 كأس العالم 2018

انتصار فرنسي صعب

حقق منتخب فرنسا بطلة العالم عام 1998، انتصاراً صعباً على نظيره الأسترالي 2-1 اليوم السبت على ملعب كازان آرينا ضمن منافسات المجموعة الثالثة بمونديال روسيا التي تضم أيضاً منتخبي بيرو والدنمارك.

جاءت ثنائية فرنسا عبر أنتوان غريزمان (58) من ركلة جزاء وبول بوغبا (80)، بينما أحرز هدف أستراليا ميلي جيديناك (62) من ركلة جزاء.

ورغم أن المباراة شهدت بداية فرنسية قوية، كاد أن ينتهي الشوط الأول بهدف لأستراليا عبر النيران الصديقة، حيث أنقذ الحارس هوغو لوريس كرة لمسها كورينتين توليسو وكادت أن تدخل الشباك.

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 57 ولأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم، لجأ الحكم الأوروغوياني أندريس كونيا لتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (VAR) ليحسم قراره بشأن احتساب ركلة جزاء لفرنسا بعدما تعرض غريزمان لعرقلة من جانب جوشوا ريسدون في منطقة الجزاء.

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وبعد اللجوء لتقنية الفيديو، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه ريسدون واحتسب ركلة جزاء سجل منها هداف أتلتيكو مدريد بيسراه هدف التقدم للديوك (58).

وفي الدقيقة 61 احتسب الحكم ركلة جزاء لأستراليا العنيدة، بعدما لمس سامويل أومتيتي الكرة بيده، وسجلها جيديناك ليدرك التعادل لمنتخب سوكيروس (62).

وحالف الحظ بوغبا عندما سدد كرة مررها له أوليفييه جيرو لتصطدم بالقائم أعلى يمين المرمى ثم تدخل الشباك على حافة الخط محرزاً الهدف الثاني للفرنسيين (80).

وبهذا الانتصار، تصدر منتخب فرنسا المجموعة الثالثة قبل مباراة منتخبي بيرو والدنمارك في وقت لاحق اليوم.