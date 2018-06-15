أهداف مباراة إسبانيا والبرتغال 3-3 كأس العالم 2018

رونالدو يتألق بشدة وينقذ منتخب بلاده من الخسارة

انتهى لقاء القمة المبكر والمثير بين منتخبي البرتغال بطل أوروبا ونظيره الإسباني بالتعادل بثلاثة أهداف لكلٍ منهما، وذلك على ملعب فيشت لحساب المجموعة الثانية من كأس العالم 2018.

وتألق كريستيانو رونالدو هداف الملكي بشدة وسجل أهداف منتخب بلاده الثلاثة في الدقائق 4 من ركلة جزاء و44 و88.

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أما أهداف الماتادور فحملت توقيعي دييغو كوشتا (هدفان في الدقيقتين 24 و 55)، وناتشو فيرنانديز (58).

وبهذا التعادل، رفع المنتخبان رصيديهما إلى نقطة واحدة لكلٍ منهما ليحتلا المركز الثاني، فيما ذهبت صدارة المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى لمنتخب إيران صاحب النقاط الـ 3 بعد فوزه على غريمه المغربي بهدفٍ دون رد.