ملخص مباراة إيران والمغرب 1-0 كأس العالم 2018

هدف قاتل لإيران في اللحظات الأخيرة من المباراة

سقط منتخب المغرب أمام نظيره الإيراني بهدفٍ نظيفٍ جاء في اللحظات الأخيرة من مباراتهما التي أقيمت على ملعب كريستوفسكي لحساب المجموعة الثانية من كأس العالم 2018.

بدأ أسود الأطلسي اللقاء بقوة، وسيطروا على معظم مجريات الشوط الأول، وهددوا مرمى منتخب إيران منذ الدقيقة الثالثة.

استمر طوفان هجمات المغاربة، وكانت أول هجمة محققة في الدقيقة 19 بعد ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء وصلت إلى داخل المنطقة، وكادت أن تعلن عن الهدف الأول لولا تدخل الدفاع الإيراني.

واصل فريق المدرب هيرف رونار هجماتهم، وكاد يونس بلهندة أن يسجل الهدف الأول بتسديدة في الدقيقة 25 لولا تألق حارس إيران.

واستمر تهديد منتخب المغرب عن طريق أمين حارث لكن الهجمة مرت بسلام.

أشرف حكيمي أصغر لاعب يمثل المغرب في تاريخ كأس العالم

اختيار الشناوي أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروغواي

ملخص مباراة أوروغواي ومصر 1-0 كأس العالم 2018

غريزمان يقرر البقاء في أتلتيكو مدريد

هييرو: إسبانيا لن تتخلى عن اللعب الجمالي

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، كشر المنتخب الإيراني عن أنيابه بهجمه خطيرة، تصدى لها منير المحمدي حارس المرمى المغربي على مرتين ليحافظ على نظافة شباكه.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء المغاربة، بعدما بدأوه بهجمات دون خطورة على مرمى الإيرانيين.

استمرت هجمات المنتخب المغربي على استحياء بعد ذلك، وكان أخطرها عن طريق كريم زياش، ولكن الحارس كان في المرصاد.

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم التركي تسونيت شاكير ركلة حرة للمنتخب الإيراني نفذت داخل منطقة جزاء أسود الأطلسي، ليضعها عزيز بوحدوز بالخطأ في شباكه، معلناً عن هدف اللقاء الوحيد (90+5).

بهذه النتيجة، تذيل منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط، فيما تصدر المنتخب الإيراني المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بانتظار نتيجة مباراة منتخبي إسبانيا والبرتغال.