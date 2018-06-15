أشرف حكيمي أصغر لاعب يمثل المغرب في تاريخ كأس العالم

أشرف حكيمي

شهدت تشكيلة منتخب المغرب الأساسية، لمواجهة نظيره الإيراني تواجد أشرف حكيمي ظهير ريال مدريد الأيمن، لكنه شارك على الجهة اليسرى.

وانتهى لقاء المنتخبين ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2018 بفوز منتخب إيران بهدفٍ دون رد.

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وبات حكيمي أصغر لاعب يمثل منتخب المغرب في تاريخ المونديال، وهو أحد أصغر 3 لاعبين في النسخة الحالية.

ويشارك المنتخب المغربي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وإسبانيا والبرتغال.